Ремонт в Доме молодёжи «Пулковец» был оценен вице-губернатором Петербурга

1 октября, вице-губернатор Александр Бельский провёл встречу с молодёжью и оценил изменения в новом отремонтированном Доме молодёжи. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Напомним, что ремонт в Доме молодёжи начался в 2019 году, средства на модернизацию помещения были выделены по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. На данный момент все работы в «Пулковце» закончены.

В этом году в «Пулковце» созданы творческая лаборатория, проектная мастерская, зал для занятий танцами и малый театральный зал. Изменились не только помещения. Вместо привычных кружков молодежь теперь приглашают на курсы по разным направлениям.

В одном из новых залов с молодёжью встретился Александр Бельский. Он отметил, что очень важно сотрудничать с молодым поколением и отвечать на их запросы. А также обсудил возможность обустройства новых площадок, обеспеченность клубов новой компьютерной техникой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-губернатор Николай Бондаренко одобрил инициативу не закрашивать граффити.