В Кудрово обнаружена несанкционированная свалка отходов.

На несанкционированной свалке были найдены кирпичи, бетон, строительные отходы, мешки с мусором. Фото: пресс-служба МОО "Зеленый Фронт"

На несанкционированной свалке были найдены кирпичи, бетон, строительные отходы, мешки с мусором. Фото: пресс-служба МОО "Зеленый Фронт"

Надзор рассмотрел обращение активистов «Зелёного Фронта» о нарушениях при размещении отходов. Выявлены незаконные свалки и скопления мусора. Об этом сообщили в пресс-службе комитета экологического надзора Ленинградской области.

В пятницу, 2 октября, инспекторы проверили 16 участков во Всеволожском и Тосненском районах. Установлены нарушения при проведении земляных работ и утилизации отходов в нескольких поселках и деревнях.

Отметим, что в Кудрово обнаружена огромная незаконная свалка, а в селе Федоровское более 1000 кв. м. территории заполнено грунтом. Класс опасности отходов на данный момент не известен.

Как сообщается в комитете, во время проверки работа компаний на загрязнённых территориях не производилась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге компания сбрасывала отходы в места, предназначение город для переработки снега и льда.