В Петербурге компания сбрасывала отходы на участки, предоставленные городом для переработки снега и льда

материалы проверки прокуратура направила в Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Фото: pixabay.com

материалы проверки прокуратура направила в Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Фото: pixabay.com

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга выявила нарушения в работе ОАО «Коломяжское». Предприятие не соблюдало законодательство об охране окружающей среды и лицензионное законодательство.

Стражи порядка установили, что организация арендовала у Комитета имущественный отношений участки №17 и №19 на Мебельной улице для приема и переработки льда и снежных масс. Однако проверка на территории ОАО «Коломяжское» показала, что эти участки стали местом сброса отходов, таких как арматура, битый бетон и кирпич, грунт, лом, асфальтное покрытие, плитка, коммунальные отходы и многое другое.

Кроме того, на земельном участке складируют строительные материалы на территории, не защищенной от осадков и ветра. Таким образом, в адрес гендиректора фирмы вынесено представление об устранении нарушений. Виновных также привлекут к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Витебском проспекте обнаружили незаконную свалку.