Незаконная свалка исчезнет с Витебского проспекта уже к вечеру 10 августа

Незаконная свалка исчезнет с Витебского проспекта уже к вечеру 10 августа
Просьбы местных жителей были услышаны. Фото:pixabay.com

Работы по вывозу мусора уже активно ведутся в Московском районе.

Местные жители неоднократно жаловались на проблемную зону, в которой постоянно скапливается огромное количества мусора. Неравнодушные петербуржцы даже собирали подписи и обращались в местную администрацию.

Подразумевалось, что с горой мусора разберутся лишь в 2022 году, но после уточнения площади несанкционированной свалки и степени опасности грунта на участке, выяснилось, что специальный план по устранению загрязнения разрабатывать не нужно. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на заместителя главы администрации Московского района Евгению Цырулеву.

Таким образом, весь мусор (строительные и бытовые отходы, покрышки), уберут уже к сегодняшнему вечеру. Его вывезут на специализированный полигон в Ленобласти.

Стоит отметить, что на освобождаемую территорию уже есть определенные планы. На данном участке в будущем расположится автовокзал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко заявил о необходимости усиления контроля за свалками в Ленобласти.

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