В Петербурге определили наказание главе банды мошенников, похитивших 5,5 млрд рублей

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 811 000 долларов арестованы в рамках основного дела и потерпевшим пока не возвращены. Фото: pixabay.com

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 811 000 долларов арестованы в рамках основного дела и потерпевшим пока не возвращены. Фото: pixabay.com

В пятницу, 2 октября, Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Марата Каюмова, организовавшего крупную мошенническую схему с привлечением других людей.

Десять лет назад, в декабре 2009 года, Каюмов при содействии еще нескольких человек создал преступную группировку, которая занималась регистрацией саморегулируемых организаций на территории Петербурга в области строительства, архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий.

Мошенники собирали членские, вступительные и целевые взносы с участников организаций и формировали фонды, куда якобы поступали средства. На самом деле все деньги злоумышленники присвоили себе. Таким образом с декабря 2009 по октябрь 2017 года им удалось заполучить более 5,6 миллиардов рублей. Каюмов признался в содеянном и стал сотрудничать со следствием и рассказал всю подноготную преступной деятельности, а также выдал местонахождение 811 тысяч долларов. Суд, учитывая вышеперечисленные обстоятельства, приговорил Каюмова к 3 годам условно с испытательным сроком в 3 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что остальным участников группировки суд еще только предстоит.