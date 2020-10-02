В Петербурге спрос на вторичное жилье взлетел более чем на 80%

Спрос на вторичное жилье в Северной столице по итогам третьего квартала 2020 года вырос на 83%. Рост наблюдается и в стоимости квадратного метра «вторички».
Так, средняя стоимость квадратного метра во вторичной квартире в Петербурге поднялась на 7,5% и теперь равняется 123 547 рублям. Несмотря на впечатляющую статистику, по сравнению с другими российскими городами, в Северной столице спрос на вторичное жилье умеренный.
Наибольший всплеск интереса к приобретению вторичной недвижимость аналитики «Авито» отмечают в Сочи, Иркутске и Москве. Эксперты полагают, что октябрь может быть наиболее выгодным месяцем для покупки или продажи жилья. Медлить не стоит, сложившиеся обстоятельства специалисты считают лучшим моментом для сделок с недвижимостью.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут на 20-30% снизить налог на недвижимость.