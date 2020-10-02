Беглов пообещал дирижеру Курентзису восстановить домовой храм в Доме Радио

Беглов пообещал дирижеру Курентзису восстановить домовой храм в Доме Радио
Мы договорились, что будем восстанавливать церковь. Это наша история, история Петербурга», - сообщил губернатор. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал идею основателя и художественного руководителя культурного проекта musicAeterna Теодора Курентзиса о воссоздании домой церкви в Доме Радио.

Сейчас в здании располагается оркестр Курентзиса. На деловой встрече дирижер и губернатор обсудили, в том числе, возможность развития в домовой церкви хоровых выступлений после её восстановления. Курентзис также провел для Александра Беглова экскурсию по Дому Радио и объяснил, что для него и его коллектива важна «мистерия», присутствующая в жизни каждого человека.

Ради сохранения этой сакральности, дирижер и его команда хотят воссоздать в историческом здании домовой храм. Отметим, что маленькую церковь в Доме Радио планировали открыть еще в начале прошлого века.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реконструкцию консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге ускорят при финансовой поддержке Министерства культуры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов дом радио теодор курентзис


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Адмиралтейской районе пожарные потушили вспыхнувший ангар
В Тосненском районе иномарка переехала лежащего на дороге велосипедиста
Стали известны, какие симптомы коронавирусной инфекции проявились у Трампа
На проспекте Славы два автомобиля в результате ДТП перекрыли две полосы движения
Организовавшего покушение на бизнесмена Пригожина Иванютенко ждут новые ...
В Петербурге стажера сервиса доставки еды избили за критику компании
Петербургские медики начнут прививаться от коронавируса с 5 октября
На Политехнической сгорел автомобиль ПАЗ