Слепой мужчина упал на рельсы на станции метро «Кировский завод»

Движение поездов на красной ветке петербургского метрополитена было приостановлено из-за падения пассажира на рельсы.

Происшествие произошло около 19:10 на станции метро «Кировский завод». На рельсы случайно упал слепой мужчина. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано Метро СПБ» в социальной сети «Вконтакте».

Сотрудники метрополитена оперативно отреагировали на случившееся, остановили движение поездов, сняли напряжение с рельсов и благополучно достали пострадавшего. Позднее движение на ветке было восстановлено полностью.

Свидетели сообщают, что мужчину сразу же передали в руки медицинским работникам, которые оказали ему необходимую первую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нетрезвый петербуржец спрыгнул на рельсы на станции метро «Обводный канал».