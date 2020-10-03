Синоптик предупредили о скором похолодании в европейской части России

На следующей неделе сильные дожди ожидаются на севере, северо-востоке Ленинградской области, на юге Карелии. Фото: pixabay.com

На следующей неделе сильные дожди ожидаются на севере, северо-востоке Ленинградской области, на юге Карелии. Фото: pixabay.com

В европейской части России до 6 – 7 октября сохранится теплая погода, однако потом температура понизится. Об этом рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, к середине следующей недели дневные температуры в центре европейской части понизятся до 13-16 градусов. Синоптик также пообещал дожди.

Как сообщили РИА Новости, на следующей неделе сильные осадки ожидаются на севере, северо-востоке Ленобласти, на юге Карелии.

При этом Варакин предупредил, что на Северо-Западе России будет холодать быстрее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый выходной встретит жителей Петербурга теплой погодой и отсутствием осадков.