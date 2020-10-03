В Петербурге в субботу будет тепло и сухо

В Петербурге в субботу будет тепло и сухо
В городе будет комфортная температура. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Сегодня в Петербурге погода порадует местных жителей отсутствием дождей и комфортной температурой. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в субботу, 3 октября, в Северной столице сформирует юго-западная периферия обширного антициклона.

Специалист указал на своей странице в Facebook, что температура воздуха в дневное время прогреется до +17…+19 градусов, в Ленобласти будет +15…+20 градусов. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня задержали рейс в Сочи. Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Пулково в 3:05.

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