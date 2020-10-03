В Пулково в субботу задержали рейс в Сочи

Из петербургского аэропорта сегодня вылетят все самолеты, указанные в расписании, но не обошлось без задержек.

Об этом стало известно в субботу, 3 сентября, на онлайн-табло Пулково. Согласно информации на сайте воздушной гавани, утренний рейс из Санкт-Петербурга в Сочи задержали на шесть часов. Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Пулково в 3:05, но покинет город на Неве в 9:05.

Остальные рейсы будут выполнены по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне в аэропорту Северной столицы задержали четыре самолета. Из них три внутренних рейса и еще один — за границу. Причины задержек рейсов не указываются.