В Пулково в пятницу задерживают четыре рейса

В пятницу в петербургском аэропорту Пулково есть ряд изменений в расписании — отмененных рейсов нет, но есть задержанные.

Согласно информации с онлайн-табло воздушной гавани, 2 октября из Пулково с опозданием вылетят четыре самолета. Из них три внутренних рейса и еще один — за границу. Причины задержек рейсов не указываются.

Так, сегодня задержали два ночных рейса до Челябинска. Их обслуживают авиакомпании Россия и Smartavia. Первый должен был покинуть Северную столицу в 00:30, однако вылетит не раньше 08:10. Вылет второго был назначен на 02:15, но его перенесли на 06:15.

Также был задержан рейс до турецкого Даламана. Самолет авиакомпании «АЗУР Эйр» планировал вылет на 05:10, теперь он назначен на 06:15.

Кроме того, на три часа задержится рейс Smartavia до Калининграда. Пассажиры отправятся в путь в 12:55.

Остальные рейсы будут выполнены по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково в августе пассажиропоток снизился почти в два раза.