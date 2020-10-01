В Пулково в августе пассажиропоток снизился почти в два раза

В Пулково в августе пассажиропоток снизился почти в два раза
Наиболее низкими показателями отличился период действия ограничений. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту Пулково пассажиропоток в августе 2020 года составил 1,52 млн человек. Месяцем ранее он равнялся 1,12 млн человек.

Наиболее низкими показателями отличился период действия ограничений в связи коронавирусной инфекцией нового типа. Так, с января по август пассажиропоток воздушной гавани города пассажиропоток снизился почти в два раза.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в апреле пассажиропоток в Пулково составил 111,2 тыс. человек, а в мае — 136,3 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «заминировавшему» Пулково петербуржцу дали «условку». Его судили по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина полностью признал свою вину. Жителя приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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