В Ленобласти мужчина заявил о пропаже собаки и обвинил во всем зоозащитников

Собака очень старая и нуждается в хозяине. Фото: Вконтакте

Собака очень старая и нуждается в хозяине. Фото: Вконтакте

Псу 23 года и его очень ждут дома.

В Ленинградской области пропала собака по кличке Дик. Псу 23 года, и хозяин очень ждет его дома. Об этом мужчина рассказал «Комсомольской правде Санкт-Петербург».

Он заявил, что собака вышла за калитку, где его кто-то сфотографировал и выложил в социальные сети. После этого Дика сразу забрали домой, но к хозяину пса приехали люди, назвавшиеся зоозащитниками. Они отметили, что увидели пост о животном и обратили внимание на ее облезлость и проблемы с ходьбой.

Спустя время Дик пропал. Мужчина убежден, что его забрали странные люди, приезжавшие посмотреть собаку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы рассказали о ненавистнице собак на Наличной. Гуляющих с собаками горожан попросили приглядывать за своими питомцами.