«Ходила и раскидывала что-то»: петербуржцы рассказали о ненавистнице собак на Наличной

Жители Северной столицы заподозрили прохожую в травле собак. Незнакомка старательно разбрасывала что-то по газонам.

Об это стало известно сегодня, 30 сентября. Об увиденном горожане рассказали в группе «Живем на Васильевском» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, женщина бродила около дома №45 по улице Наличная, а также обходила Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

«Ходила и раскидывала что-то по газонам», — написал автор записи.

Гуляющих с собаками горожан попросили приглядывать за своими питомцами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный проник в полицейский участок и выпустил служебных собак.