В Петербурге неизвестный проник в полицейский участок и выпустил служебных собак

В Петербурге неизвестный проник в полицейский участок и выпустил служебных собак
Вторую собаку найти пока не удалось. Фото: Pixabay

Управление МВД по Калининскому району лишилось двух пушистых сотрудников по вине злоумышленника, решившего выпустить животных на свободу.

Происшествие произошло днем в пятницу, 18 сентября. Неустановленный мужчина пробрался на служебную территорию полицейского участка, открыл вольер с животными и убежал. За ним следом в неизвестном направлении разбрелись две служебные собаки. Об этом сообщает главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Одну собаку полицейским удалось найти недалеко от здания полиции. Где может находиться вторая собака — неизвестно.

Хулигана объявили в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего в ходе начатой проверки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе служебная собака спасла несовершеннолетнюю от изнасилования.

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