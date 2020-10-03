Пугачева предложила помощь Моисееву после слухов о его плохом самочувствии

Представители певца отрицают слухи о том, что он якобы «прикован к постели».

Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох заявил, что певица Алла Пугачева решила поддержать коллегу после появившихся слухов о проблемах со здоровьем. Об этом пишет РИА Новости.

Она связалась с Моисеевым и предложила ему помощь – в том числе финансовую. Певец заверил ее, что с ним все в порядке и в этом нет никакой необходимости. Моисеев добавил, что очень благодарен Пугачевой за неравнодушие.

Напоминаем, что слухи о здоровье Моисеева распространила адвокат Тамара Пухова. Она, ссылаясь на близкое окружение артиста, заявила, что певец «прикован к постели» и у него проблемы с деньгами. Позже она принесла извинения и заказала Моисееву букет цветов и фрукты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что представители Моисеева отреагировали на новости о его плохом самочувствии.