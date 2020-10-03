Регионы сами решат, переводить ли школьников на дистанционку

Массового перевода на дистанционное обучение не ожидается.

В Министерстве просвещения заявили, что в России не будут массово переводить школьников на дистанционное обучение. Регионы сами решат, как им поступать в сложившейся эпидемиологической обстановке. Об этом сообщает «Федерал Пресс». Отмечается, что в разных уголках страны разное количество зараженных коронавирусом. Поэтому решать за всех нельзя. Сейчас учебные заведения закрывают на карантин, если там выявляют случаи инфицирования.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов — 21 251.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ не приветствует введения жестких ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Нужно действовать, оглядываясь на серьезность эпидемиологической обстановки, но нельзя допускать локдауна. Это может повлиять в том числе на работу системы здравоохранения.