Древнюю цивилизацию майя едва не уничтожило извержение вулкана

Кальдера Илопанго расположена менее чем в 10 км от города Сан-Сальвадор, столицы Сальвадора. Она является частью вулканической дуги региона, которая включает в себя в общей сложности 21 действующий вулкан. Фото: pixabay.com

Кальдера Илопанго расположена менее чем в 10 км от города Сан-Сальвадор, столицы Сальвадора. Она является частью вулканической дуги региона, которая включает в себя в общей сложности 21 действующий вулкан. Фото: pixabay.com

Международная группа ученых установили, что причиной практически полного исчезновения древней цивилизации майя стало извержение вулкана, произошедшее в 431 году нашей эры.

Исследователи проанализировали лед из Гренландии и обугленные остатки дерева, обнаруженные в отложениях пепла вулкана Илопанга, чье извержение едва не стало роковым для народа майя. Результаты показали, что эта катастрофа была одним из мощнейших извержений в истории человечества. Шлейф лавы и пепла, по предварительным данным, поднялся на 45 километров вверх и покрыл собой огромные площади (более 2 млн квадратных километров), затронув даже Гренландию.

Взрыв такой силы, тем не менее, не уничтожил древний народ полностью. Однако в окрестностях Илопанга не селились люди в течении многих десятков лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли способ улучшения кратковременной памяти.