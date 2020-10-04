Стало известно, в какие регионы придет аномальное тепло

Специалисты Гидрометцентра выяснили, что на следующей неделе температура воздуха будет показывать аномальные значения в центральных регионах европейской части России.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову, на следующей неделе слишком теплая для начала октября погода ждет жителей Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Ивановской областей. Температура воздуха в этих регионах будет превышать норму примерно на 5 градусов.

А вот на востоке и северо-востоке будет немного прохладнее — там отклонение от нормы составит около 2-3 градусов. Тепло также будет в Белгородской и Брянской областях, однако хорошую погоду могут испортить осадки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре.