Стало известно, в какие регионы придет аномальное тепло

Стало известно, в какие регионы придет аномальное тепло
Гидрометцентр обещает теплую погоду. Фото: unsplash

Специалисты Гидрометцентра выяснили, что на следующей неделе температура воздуха будет показывать аномальные значения в центральных регионах европейской части России.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову, на следующей неделе слишком теплая для начала октября погода ждет жителей Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Ивановской областей. Температура воздуха в этих регионах будет превышать норму примерно на 5 градусов.

А вот на востоке и северо-востоке будет немного прохладнее — там отклонение от нормы составит около 2-3 градусов. Тепло также будет в Белгородской и Брянской областях, однако хорошую погоду могут испортить осадки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аномальное тепло гидрометцентр погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали, как вернуть переведенные мошенникам деньги
Опрос показал, как немцы относятся к Путину
Полоскание рта может помочь вылечить коронавирус
Кремль допустил возможный ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах
Врачи рассказали о влиянии сыра на артериальное давление
Стало известно, в какие регионы придет аномальное тепло
На Украине могут отменить пенсии через 15 лет
Все рейсы вылетят из Пулково без задержек