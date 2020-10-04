В Колпино расширят Петрозаводское шоссе

В Колпино расширят Петрозаводское шоссе
Дорожные работы в Колпино. Фото: gov.spb.ru

Петрозаводское шоссе в Колпинском районе получит дополнительные полосы движения, заявил губернатор Александр Беглов во время рабочей поездки в район.

Градоначальник посетил место строительства двухуровневой развязки на пересечении Вознесенского и Петрозаводского шоссе. Он отметил, что работы по строительству объездной дороги для Колпино находятся на завершающей стадии. За прошлый год было запущено движение по обновленным Усть-Ижорскому шоссе, Финляндской и Оборонной улицам до Вознесенского шоссе с виадуком через железнодорожные пути. Кроме того, для местных жителей теперь работает станция метро «Шушары».

Также в стадии строительства находится участок Софийской улицы до Заводского проспекта, который готов на 56%. Идет работа над проектом расширения въезда в Колпино со стороны поселка Тельмана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение на отремонтированной Михайловской дороге откроется 5 октября.

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