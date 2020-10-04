Стало известно, сколько российских школ закрылись на карантин

Заместитель российского министра просвещения Виктор Басюк сообщил, что около трех процентов школ в стране закрылись на карантин. При этом половина из них находятся на карантине по ОРВИ.

Замглавы Минпросвещения заявил в эфире радио «Комсомольская правда», на сегодняшний день примерно три процента школ от общего количества учебных заведений для школьников находятся на карантине, и лишь половина из них закрыты из-за всплеска случаев острой респираторной вирусной инфекции.

«Именно поэтому мы дали возможность школам <…> индивидуально определять свой образовательный процесс», — заявил Басюк.

Помимо этого, он отметил, что уход школьников на каникулы с 5 октября — не вынужденная мера: многие школы учатся по триместрам, и в них как раз с этого дня должны были начаться каникулы

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.