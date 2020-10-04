В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасны женские сумки

Эксперт предупредил, что женская сумка и находящиеся внутри нее предметы идеально подходят для распространения и скопления возбудителей различных заболеваний.

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил в эфире радио Sputnik, что сумка постоянно «собирает» всякие микроорганизмы из-за частных прикосновений грязными руками, контактов с полом, скамейками и другими грязными предметами и поверхностями. При этом мало кто задумывается о регулярной чистке и стирке сумок.

По словам Лебедева, на сумке и всем, что в ней находится, чаще всего скапливаются кишечная палочка, вирусы-возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс. При этом самые идеальные условия для таких микроорганизмов создают кожаные сумки.

Для того, чтобы обезопасить себя от опасных заболеваний, эксперт порекомендовал обрабатывать руки и поверхности сумки антисептиком. Особое внимание следует уделить дну сумки. Также эксперт посоветовал не ставить сумку на пол или сиденье в общественном транспорте или скамейку на улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа опасность смарт-часов.