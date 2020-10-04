Королева впервые поехала на гастроли без Тарзана

Вместе с певицей будет выступать ее сын — 18-летний Архип.

Певица Наташа Королева выложила в Instagram-аккаунт видео с гастролей, на котором фигурирует ее сын Архип. Впервые артистка не взяла с собой супруга Тарзана – видимо, все еще отходит после его измены.

На ролике сын знаменитости танцует и поет песню «Я тебе, конечно, верю». Поклонники отреагировали на увиденного негативно – они считают, что у парня нет таланта и ему нечего делать на сцене. Некоторые убеждены, что таким образом Королева пиарит своего наследника.

«Раньше малышей по гастролям возили, потому что не с кем было оставлять. А теперь высокорослых лоботрясов пиарят»,

— пишет один из пользователей.

Напоминаем, что Тарзан изменил Королевой, в чем публично признался. Певица уверяет, что в их отношениях наступил кризис, который они обязательно преодолеют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наташа Королева заявила, что отпустила ситуацию с изменой Тарзана.