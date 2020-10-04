Пашинян заявил, что Россия сможет обеспечить безопасность Армении в случае необходимости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на то, что российская сторона поможет республике задействованием своих войск, в рамках существующих договоренностей.

Речь идет о 102 российской базе, располагающейся на территории Армении. Пашинян сообщил о существовании совместной системы ПВО и определенных договоренностей, которые в том числе гарантируют обеспечение безопасности Армении в случае экстренной необходимости. Пашинян выразил уверенность, что Россия сможет окажет поддержку армянской стороне при соблюдении определенных условий. Об этом сообщает агентство «Арменпресс» с ссылкой на интервью газете Bild.

Напомним, Армения и Азербайджан ведут бои в Нагорном Карабахе из-за споров о принадлежности данной территории. Ситуация заметно ухудшилась 27 сентября, когда стороны начали вести активные бои. В странах было объявлено военное положение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столица Карабаха подверглась ракетному обстрелу.