Житель Ленобласти впал в психоз и оказался в коме после нападения в Киришах

Житель города Кириши попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как получил несколько ударов по голове. Сам он к врачам обращаться не собирался и тянул почти неделю.

По данным gazeta.spb.ru, в полицию 4 октября обратилась супруга пострадавшего. Она рассказала, что в парадной одного из домов еще 25 сентября на него напали неизвестные. Они нанесли ему несколько ударов по голове, но супруг ни в полицию, ни к врачам обращаться не стал.

Спустя пять дней его госпитализировали с подозрением на инсульт. А 4 октября выяснилось, что на фоне психоза и тяжелого состояния его поместили в искусственную кому.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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