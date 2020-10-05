Беглов рассказал петербуржцам о главных итогах прошедшей рабочей недели

Реконструкция Консерватории, подготовка к Евро-2020, зарплаты в Петербурге, объединение с Ленобласти для решения проблемы переработки отходов — губернатор северной столицы Александр Беглов подвел итоги рабочей недели на своей странице во «ВКонтакте».

Глава Петербурга напомнил, что прошедшая рабочая недели была посвящена переговорам по реализации нацпроектов и федеральных программ. Так, несмотря на пандемию город успешно реализует проект «Производительность труда и поддержка занятости», а средняя заработная плата в Северной столице увеличилась на 3,7% до 66 678 рублей.

Кроме того, Беглов напомнил об итогах встречи по вопросу реконструкции Консерватории: Минкульт выделит на эти работы дополнительный 1 млрд рублей. Министр спорта Олег Матыцин в беседе с губернатором отметил готовность города к матчам Евро-2020 по футболу, перенесенным на следующий год в связи с пандемией.

Градоначальник также упомянул о решении Петербурга и Ленобласти объединиться для решения проблемы переработки отходов. Помимо этого, в городе на Неве состоялось совещание с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, главой ФМБА Вероникой Скворцовой и руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой по вопросам коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на минувшей неделе Беглов поддержал идею дирижера Теодора Курентзиса восстановить храм в Доме Радио.