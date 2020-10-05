Ленобласть хочет вывести площадку под Гатчиной из схемы по обращению с отходами

Ленобласть хочет вывести площадку под Гатчиной из схемы по обращению с отходами
В Гатчине может появится завод по переработке мусора. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области прокомментировали сообщения о том, что под Гатчиной может появиться мусороперерабатывающий завод.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Там отметили, что администрация Ленобласти не поддерживает проект строительства такого завода. Правительство рассчитывает исключить эту площадку из региональной территориальной схемы по обращению с отходами.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что возвести предприятие планирует компания, претендующая на роль единого оператора по обращению с отходами для Петербурга и Ленобласти. Оно может появиться до 2024-го года.

Отмечалось, что за год завод «Единого регионального оператора» будет перерабатывать 1 миллион тонн твердых коммунальных отходов и 100 тысяч тонн — крупногабаритного и строительного мусора.

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