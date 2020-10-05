Под Гатчиной может появиться технопарк для переработки отходов из Петербурга за 5 млрд рублей

Под Гатчиной может появиться технопарк для переработки отходов из Петербурга за 5 млрд рублей
В структуру единого оператора по переработке отходов войдут компании ПАО «Интер РАО» и банк ВТБ. Фото: pixabay.com

Компания, претендующая на роль единого оператора по обращению с отходами для Петербурга и Ленобласти, планирует до 2024 года возвести рядом с Гатчиной предприятие, рассчитанное на переработку более 1 млн тонн отходов ежегодно.

За год завод «Единого регионального оператора» будет перерабатывать 1 миллион тонн твердых коммунальных отходов и 100 тысяч тонн — крупногабаритного и строительного мусора. На это предприятие придется до 40% всех отходов соседствующих регионов. Инвестировать в проект намерены 5 миллиардов рублей, пишет РБК.

Группа «Единый региональный оператор» появилась в конце 2019 года при сотрудничестве «Спецтранс Инвестицию (дочерняя организаци АО «Автопарк №1 «Спецтранс») и «Анэкс-Финанс». Строительством технопарка займется компания «Селект Энерджи», которая является подведомственной Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области (УКООЛО).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экологи с опаской относятся к идее разработке единой концепции борьбы с отходами для Петербурга и Ленинградской области.

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