США рассекретили переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»

В США обнародовали переговоры президента России Владимира Путина и Билла Клинтона после гибели подлодки «Курск». Стенограмма телефонных и личных бесед опубликована на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона.

Всего на сайте библиотеки опубликовали 225 страниц отчетов переговоров российской и американской стороны с 1999 по 2001 год.

В частности, в гостинице Waldorf Astoria в Нью-Йорке президенты обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг гибели подлодки К-141 «Курск». Тогда Клинтон выразил сожаления в связи с трагедией и предположил, что в адрес российского президента выражали и критику. В ответ Путин отметил, что «оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что автор книги о трагедии подлодки «Курск» озвучил возможные причины гибели судна. Отметим, что уголовное дело по гибели «Курска» было засекречено на 25 лет