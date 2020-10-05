США рассекретили переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»

США рассекретили переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»
Иллюминатор с подлодки Курск. Фото: Википедия

В США обнародовали переговоры президента России Владимира Путина и Билла Клинтона после гибели подлодки «Курск». Стенограмма телефонных и личных бесед опубликована на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона.

Всего на сайте библиотеки опубликовали 225 страниц отчетов переговоров российской и американской стороны с 1999 по 2001 год.

В частности, в гостинице Waldorf Astoria в Нью-Йорке президенты обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг гибели подлодки К-141 «Курск». Тогда Клинтон выразил сожаления в связи с трагедией и предположил, что в адрес российского президента выражали и критику. В ответ Путин отметил, что «оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что автор книги о трагедии подлодки «Курск» озвучил возможные причины гибели судна. Отметим, что уголовное дело по гибели «Курска» было засекречено на 25 лет

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
билл клинтон владимир путин курс США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С начала 2020 года Санкт-Петербургская таможня перечислила в федеральный ...
Жители Центрального района Петербурга борются за сохранение дома Ратькова-Рожнова
Ребенку стало плохо прямо на дороге на Поклонногорской
США рассекретили переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»
Рудковскую раскритиковали за покупку коляски для новорожденного сына за ...
Грабившего женщин жителя Петербурга отправили в колонию на 7,5 лет
Минсельхоз США прогнозирует рост производства свинины в России
Петербургскую компанию уличили в незаконном обороте молока