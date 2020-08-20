Автор книги о трагедии подлодки «Курск» озвучил возможные причины гибели судна

Автор книги «Курск» 20 лет спустя. Тайна, скрытая под водой», капитан первого ранга запаса и председатель клуба подводников ВМФ в Петербурге Игорь Курдин высказал свою версию о причинах катастрофы.

Уголовное дело по гибели «Курска» засекречено на 25 лет, однако писатель постарался отыскать и изучить все доступные источники. Так, одним из них стало сокращенное дело, выданное родственникам погибших моряков. В ходе работы над книгой Игорь Курдин также общался с причастными к истории подлодки адмиралами, конструкторами, следователями, врачами.

Это позволило исследователю составить две версии гибели судна: первая, официальная, — это техногенная катастрофа, вызванная взрывом бракованной торпеды. И здесь автор книги обращает внимание на другой вопрос: что стало причиной взрыва. Эксперты не дают единогласного ответа, но сходятся в том, что это было внешнее воздействие. Об этом аспекте Игорь Курдин рассуждал в эфире программы «Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург». Возможно, установленная причина взрыва заставит изменить взгляд на трагедию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 12 августа 2020 года, в день 20-й годовщины гибели подлодки «Курск» на Серафимовском кладбище в Петербурге почтили память ушедших моряков.