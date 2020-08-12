На Серафимовском кладбище почтили память экипажа подлодки «Курск»

На Серафимовском кладбище почтили память экипажа подлодки &#171;Курск&#187;
В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, начальник Главного штаба Военно-Морского Флота России Александр Витко, родственники погибших подводников, в том числе вдова командира подводного крейсера Ирина Лячина. Фото: gov.spb.ru

Ровно двадцать лет назад в Баренцевом море произошла самая масштабная катастрофа в истории отечественного подводного флота: затонула подлодка «Курск», вместе с ней — все 118 членов экипажа.

Сегодня на Серафимовском кладбище, где похоронены 32 подводника с атомного подводного ракетного крейсера «Курск», прошло траурное мероприятие. К мемориалу погибших возложили цветы родственники моряков и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Многие члены экипажа судна были связаны с Северной столицей, так как учились здесь. После трагедии Санкт-Петербург стал не только последним пристанищем для погибших, но и новым домом для их семей — сейчас в городе на Неве проживают родные 26 погибших моряков «Курска».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Николо-Богоявленском морском соборе прошла панихида по погибшему экипажу «Курска».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
подлодка курс санкт-петербург серафимовское кладбище


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ремонт жилых домов обойдется Петербургу в 5,2 млрд рублей
Проводники начнут охотиться за «зайцами» в электричках Петербурга
Синоптик рассказал, вернется ли в Петербург тепло
Двое чиновников Госстройнадзора задержаны по делу о взятке в 8,5 млн рублей
На улице Коллонтай женщина получила тяжелые травмы, попав под машину
В Абхазии упал в реку с обрыва квадроцикл с петербургскими туристами
Два чиновника из Лодейнопольского района арестованы по делу о взятке в 600 ...
На Серафимовском кладбище почтили память экипажа подлодки «Курск»