На Серафимовском кладбище почтили память экипажа подлодки «Курск»

В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, начальник Главного штаба Военно-Морского Флота России Александр Витко, родственники погибших подводников, в том числе вдова командира подводного крейсера Ирина Лячина. Фото: gov.spb.ru

В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, начальник Главного штаба Военно-Морского Флота России Александр Витко, родственники погибших подводников, в том числе вдова командира подводного крейсера Ирина Лячина. Фото: gov.spb.ru

Ровно двадцать лет назад в Баренцевом море произошла самая масштабная катастрофа в истории отечественного подводного флота: затонула подлодка «Курск», вместе с ней — все 118 членов экипажа.

Сегодня на Серафимовском кладбище, где похоронены 32 подводника с атомного подводного ракетного крейсера «Курск», прошло траурное мероприятие. К мемориалу погибших возложили цветы родственники моряков и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Многие члены экипажа судна были связаны с Северной столицей, так как учились здесь. После трагедии Санкт-Петербург стал не только последним пристанищем для погибших, но и новым домом для их семей — сейчас в городе на Неве проживают родные 26 погибших моряков «Курска».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Николо-Богоявленском морском соборе прошла панихида по погибшему экипажу «Курска».