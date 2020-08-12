Панихида по морякам «Курска» состоялась в Николо-Богоявленском морском соборе

Панихида по морякам &#171;Курска&#187; состоялась в Николо-Богоявленском морском соборе
Памятные мероприятия сегодня также пройдут на Серафимовском кладбище. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

В среду, 12 августа, исполнилось ровно 20 лет с момента страшной трагедии в Баренцевом море, где затонул атомный подводный крейсер «Курск» — погибли все 118 членов экипажа судна.

Трагическая история «Курска» — самая масштабная катастрофа в истории российского подводного флота. Сегодня в Николо-Богоявленском морском соборе прошла панихида по героически отдавшим свои жизни морякам «Курска», во время службы были перечислены имена всех членов экипажа затонувшей подлодки.

Корреспондент телеканала «Санкт-Петербург» поговорил со вдовой одного из погибших, Ириной Лячиной, вдовой капитана первого ранга Геннадия Лячина, посмертно награжденного званием Героя. По словам Ирины, каким офицером был её супруг, лучше поинтересоваться у его коллег. Однако она наблюдала за карьерным ростом Геннадия, уважением, которым он пользовался у окружающих и наградами, которыми отмечали его службу. «Звезда Героя говорит обо всем», — заключила Ирина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о траурном мероприятии на Серафимовском кладбище, где захоронено 32 члена экипажа «Курска».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
николо-богоявленский морской собор панихида подлодка "курск" санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Актер Федор Добронравов поздравил жителей деревни Шондовичи с новым мостом
Сеть гипермаркетов «Лента» открыла новый супермаркет в Колпино
На реконструкцию кинотеатра «Максим» на Ланском шоссе изыщут 170 ...
Пиотровский подвел итоги первого месяца работы «Эрмитажа» в ...
Новый корпус онкоцентра в Песочном обойдется в 1,3 млрд рублей
Панихида по морякам «Курска» состоялась в Николо-Богоявленском ...
На ж/д станции Карташевская мужчина угрожал убийством дежурной по переезду
В новой женской консультации на Оптиков можно пройти полное обследование по ...