Панихида по морякам «Курска» состоялась в Николо-Богоявленском морском соборе

Памятные мероприятия сегодня также пройдут на Серафимовском кладбище. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Памятные мероприятия сегодня также пройдут на Серафимовском кладбище. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

В среду, 12 августа, исполнилось ровно 20 лет с момента страшной трагедии в Баренцевом море, где затонул атомный подводный крейсер «Курск» — погибли все 118 членов экипажа судна.

Трагическая история «Курска» — самая масштабная катастрофа в истории российского подводного флота. Сегодня в Николо-Богоявленском морском соборе прошла панихида по героически отдавшим свои жизни морякам «Курска», во время службы были перечислены имена всех членов экипажа затонувшей подлодки.

Корреспондент телеканала «Санкт-Петербург» поговорил со вдовой одного из погибших, Ириной Лячиной, вдовой капитана первого ранга Геннадия Лячина, посмертно награжденного званием Героя. По словам Ирины, каким офицером был её супруг, лучше поинтересоваться у его коллег. Однако она наблюдала за карьерным ростом Геннадия, уважением, которым он пользовался у окружающих и наградами, которыми отмечали его службу. «Звезда Героя говорит обо всем», — заключила Ирина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о траурном мероприятии на Серафимовском кладбище, где захоронено 32 члена экипажа «Курска».