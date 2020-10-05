В Медиасиндикат вошли еще четыре СМИ

К Медиасиндикату, который объединяет СМИ Петербурга и Ленинградской области, присоединились еще несколько участников.

Как сообщает Медиасиндикат, охват петербургских СМИ в сентябре этого года удалось увеличить на 80%.

Так, к объединению присоединился гид по событиям и местам Peterburg2.ru. Портал также сообщает о значимых новостях в жизни Северной столицы и Ленинградской области.

Участником синдиката стал и Restate.ru – один из крупнейших порталов в Сети по недвижимости в России.

Среди новых участников – автомобильный интернет-журнал 110km.ru, который ведет свою историю с 2007-го года, а также информационный региональный портал Северо-Запада России AllNW.ru.

Отмечается, что среднее число просмотров новых порталов превышает 13 миллионов просмотров в месяц, а количество уникальный посетителей составляет три миллиона посетителей.

В настоящее время Медиасиндикат объединяет 19 интернет-СМИ и один телеканал с общим охватом около 37,5 млн просмотров.

Ранее gazeta.spb.ru писала о других новых участниках синдиката. Среди них – «КиноАфиша», «ПопкорнNEWS», «Городовой» и «Погода1».