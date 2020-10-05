Ленфильму могут отключить электричество за долги в 22,7 млн рублей

Ленфильму могут отключить электричество за долги в 22,7 млн рублей
Комментариев по этому вопросу от "Ленфильма" не поступало. Фото: Baltphoto

АО «Петербургская сбытовая компания» подала в суд на киностудию «Ленфильм» за неоплату счетов. Долги учреждения за электроэнергию составляют 22,7 млн рублей.

Как сообщили gazeta.spb.ru в официальном комментарии «Петербургской сбытовой компании», на данный момент ПСК намерена взыскать с «Ленфильма» свыше 11 млн рублей за потребление электроэнергии с ноября 2019 по май 2020 года. Общая сумма задолженности с ноября 2019 по сентябрь 2020, включая неустойки за просроченные платежи с 2018 года, составляет 22,7 млн рублей.

На данный момент организация подготавливает ограничение энергопотребления в здании по Каменноостровскому проспекту, 10, где располагается киностудия. После завершения технических мероприятий «Ленфильму» направят уведомление об ограничениях, точная дата пока не определена.

В пресс-службе также подчеркивают, что с предыдущим руководством «Ленфильма» была достигнута договоренность на погашение долгов в августе 2020 года, которая не была исполнена. В ближайшее время пройдет встреча представителей ПСК с новой дирекцией киностудии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый генеральный директор «Ленфильма» Филипп Щербаков отчитался о работе с долгами студии.

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