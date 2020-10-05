С 6 октября в Петербурге волонтёры начнут доставку продуктов пожилым гражданам

С 6 октября в Петербурге волонтёры начнут доставку продуктов пожилым гражданам
Волонтеры помогут пожилым людям. Фото: pixabay.com

Штаб добровольцев «МыВместе», организованный весной для помощи жителям в самоизоляции, начнёт свою работу с 6 октября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает правительство Санкт-Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление о борьбе с коронавирусной инфекцией. Волонтеры и добровольцы возьмут на себя помощь в доставке продуктов гражданам старше 65 лет. Этой группе населения не рекомендуется покидать места проживания.

Также Александр Беглов отметил, что добровольцы города проделали огромный труд весной в поддержке пожилых граждан, не подвергая их здоровье риску.

«Они приносили продукты пожилым горожанам и тем, кто находился на самоизоляции, помогали во временном госпитале, развернутом в Ленэкспо. Сегодня город снова нуждается в их помощи», – сказал Александр Беглов.

За 4 месяца работы добровольной командой жителей города было выполнено 2214 заявок по доставке продуктов, а в штаб волонтеров вошло 4 425 человек.

Напомним, что присоединиться в команду волонтёров могут петербуржцы в возрасте от 18 до 50 лет. При этом, кандидат не должен иметь хронических заболеваний. Также, если у волонтёра выявляются признаки ОРВИ, то он не допускается к работе.

Петербург по-прежнему остается на втором месте по количеству заболевших коронавирусом. По данным оперштаба за сутки в Северной столице выявлено 407 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что коронавирус за сутки унёс жизни 14 пациентов.

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