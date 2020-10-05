В Петербурге планируют установить понятные правила для использования городских причалов

В Северной столице планируют не взимать плату при использовании причалов для водного транспорта. Данное изменение позволить создать развитую инфраструктуру для владельцев бизнеса и туристов.

В понедельник, 5 октября, состоялось заседание о внесении изменений в закон об использовании водного транспорта. Комиссия рассмотрела законопроект о создании причалов общего пользования в популярных местах города. По данной программе швартовать свои судна смогут не только судоходные компании, но и физические лица, без оплаты места, что положительно скажется на конкуренции.

«Устранение правовой неоднозначности будет способствовать прозрачной конкуренции и дальнейшему развитию рынка пассажирских перевозок внутренним водным транспортом», – заявил председатель комиссии Алексей Макаров.

Напомним, что проект «Городские причалы Санкт-Петербурга» реализуется с 2014 года. В настоящее время существует 18 общественных причалов, расположенных в основном в исторической части города.

Кроме того, на заседании комиссии было принято решение об обеспечении малого и среднего бизнеса материальной поддержкой. Законопроект петербургского депутата Александра Тетердинко предусматривает помощь компаниям, которые понесли убытки в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Также одобрены проекты об упрощении процедуры аккредитации филиалов иностранных юридических лиц, об системе закупок товаров для обеспечения муниципальных нужд и о перерегистрации крестьянских и фермерских хозяйств.

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