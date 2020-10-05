Петербуржцев во вторник ждет пасмурная и дождливая погода

Дожди возвращаются в Северную столицу, а осень продолжает входит в свои права.

Во вторник, 6 октября, в городе установится облачная погода. Ночью и днем прольются небольшие дожди. В течение дня подует умеренный ветер юго-восточного и восточного направления. Ночью столбики термометра установятся в пределах значений от +10 до +12 градусов. Днем же максимально воздух прогреется до +16. Атмосферное давление днем возьмет курс на понижение. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В целом, в ближайшие дни в городе на Неве будет наблюдаться благоприятная по температурам погода. Похолодания стоит ждать ближе в концу недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре. В целом второй месяц осени будет теплым.