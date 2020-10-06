Эксперты назвали регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Лучше всего себя чувствуют жители Москвы и северных регионов.

Эксперты подготовили рейтинг российских городов с самыми высокими и самыми низкими зарплатами. Об этом сообщает РИА Новости. На первом месте по размеру оплаты труда оказалась Москва – там в среднем горожане получают 103 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказался Южно-Сахалинск, третью строку занимает Салехард. Также в топ-5 попали Сургут и Ханты-Мансийск. Эксперты сделали выводы, что высокие зарплаты в основном получают жители регионов со сложным климатом и большим запасом углеводородов.

Самыми низкими признали зарплаты жителей города Шахты Ростовской области – в среднем они получают 28,5 тысяч рублей. Также зарплатой не могут похвастаться в Махачкале, Элисте и Иваново. Таким образом, большинство городов с низкой оплатой труда – это регионы Северного Кавказа.

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