Во вторник в Петербурге будет теплее нормы

В регионе будет облачно и дождливо, но тепло. Фото: https://pixabay.com

В регионе будет облачно и дождливо, но тепло. Фото: https://pixabay.com

Синоптик отмечает, что обычно в октябре на несколько градусов холоднее.

В Санкт-Петербурге сегодня, 6 октября, ожидается довольно теплая погода. Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус на своей странице в Facebook. Он отметил, что во вторник воздух прогреется до плюс 17 градусов – это выше климатической нормы на 5-6 градусов. В Ленобласти тоже будет тепло – столбик термометра поднимется до плюс 18 градусов. При этом в обоих регионах пойдут дожди, но кратковременные.

Ветер, гуляющий по Северной столице, разгонится до 10 метров в секунду. Выходя из дома, стоит прихватить с собой зонт. Леус добавил, что атмосферное давление будет падать, но незначительно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре. В целом второй месяц осени будет теплым. Температура воздуха на 1-2 градуса будет выше средних октябрьских показателей на 1-2 градуса.