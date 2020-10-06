Стало известно, кому в Петербурге предлагают самые высокие зарплаты

Эксперты проанализировали ситуацию на рынке труда и составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий.

Аналитики проанализировали вакансии, открытые в Санкт-Петербурге, и составили рейтинг самых высокооплачиваемых за сентябрь 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада.

Отмечается, что в последнее время увеличивается количество предложений о работе, так что интерес к новым сотрудникам постепенно растет. На 19% выросло число опубликованных резюме, если сравнивать с сентябрем прошлого года. При этом уровень конкуренции за рабочие места снижается – на одно место претендует до 8,5 соискателей.

Также аналитики обратили внимание на рост средних предлагаемых зарплат – раньше она составляла 45 тысяч рублей, сейчас равняется 47,5 тысячам рублей.

Что касается самых высокооплачиваемых вакансий, то топ возобновляет СМО/Chief Marketing Officer – специалисту в области информационных технологий готовы платить до 600 тысяч рублей. На втором месте — директор по оптовым продажам с зарплатой от 400 тысяч рублей, тройку лидеров замыкает Engineering Tech Lead (Java) – ему готовы платить также от 400 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали регионы с самыми высокими и низкими зарплатами.