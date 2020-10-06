На Восстания вспыхнула школа: из здания спасли более 600 человек

По предварительным данным, никто не пострадал.

В самом центре Санкт-Петербурга сегодня утром, 6 октября, горела школа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Все случилось на улице Восстания ближе к 10 часам – там загорелось учебное заведение. На место прибыли 33 спасателя и восемь единиц спецтехники. Они эвакуировали 624 человека, никто не пострадал. Спустя 30 минут возгорание было локализовано – очаг находился в одном из кабинетов на втором этаже.

Непонятно, что стало причиной инцидента и насколько серьезны его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аноним «заминировал» школу на Мира: бомбу так и не нашли. Эвакуировать здание не стали и не зря – ни одного опасного предмета обнаружить не удалось.