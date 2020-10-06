В России число новых случаев коронавируса бьет рекорды — 11 615 человек за сутки

По информации оперативного штаба, за последние сутки в России зарегистрировано 11 615 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

При этом у 3 282 человек (28,3%) болезнь выявлена активно, при проверке контактных лиц, без клинических проявлений. Нарастающим итогом по состоянию на 6 октября на территории страны зафиксировано 1 237 504 случаев заражения.

Кроме того, за сутки от последствий болезни скончались 188 россиян. За весь период пандемии количество летальных исходов приблизилось к 21 663 пациентам. К счастью, число выписанных больных также растет: за 5 октября госпитали покинули 6 252 человека. Общее число выздоровевших в стране выросло до 988 576 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге число пациентов с COVID-19, выявленных за сутки, превысило 400 человек.