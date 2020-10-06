В Петербурге в несколько раз увеличилось количество случаев мошенничества

Мошенников с каждым годом все больше. Фото: Pixabay

Мошенников с каждым годом все больше. Фото: Pixabay

Подобных преступлений стало в три раза больше.

В России в 2020 году увеличилось число мошенничеств примерно на треть – до 218,5 тысяч. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. Чаще всего такие преступления совершались в Москве, второе место заняла Мурманская область, тройку лидеров замыкает Удмуртская Республика.

Резкий рост числа мошенников заметили в Санкт-Петербурге – преступлений начали совершать в 2,8 раза больше, чем в прошлом году. Таким образом, злоумышленники смошенничали более 6,6 тысяч раз.

В сообщении отмечается, что на долю мошенничества приходится 16% от всех преступлений, совершенных в стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенник взломал страницу петербурженки в соцсети и убеждал её друзей переводить ему деньги.