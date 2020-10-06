Перечислены страны, допуск к которым есть у российских авиакомпаний

В списке значатся 24 страны.

Росавиация перечислила страны, допуск к которым есть у российских авиакомпаний. В список попали 24 страны, среди них есть те, с которыми пока не возобновили сообщение. Об этом говорится в приказе на сайте организации.

После того, как будут сняты ограничения, компании смогут летать в Белоруссию, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, Мальдивы, ОАЭ, Турцию и Танзанию. Уже есть допуск к полетам в Азербайджан, Армению, Германию, Грецию, Израиль, Испанию, Италию, Кипр, Китай, Мальту, Нидерланды, Саудовскую Аравию, Туркменистан, Чехию, Узбекистан.

В Росавиации добавили, что речь идет о праве авиакомпании осуществлять деятельность, но после соответствующего разрешения российских властей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково нет ни одного задержанного или отмененного рейса.