Продажи обувных магазинов в Петербурге сократились на 26%

Выручка обувных магазинов за сентябрь по всей России снизилась на 17% по сравнению с прошлогодним сентябрем, а ритейлеры одежды заработали на 5%.

Отметим, что сумма среднего чека в обувных магазинах при этом остался на уровне 2019 года и равняется 1 866 рублям, а вот средняя сумма покупок в магазинах одежды увеличилась на 3%, до 1 827 рублей. Об этом во вторник, 6 октября, пишет ТАСС, ссылаясь на исследования компании «Эвотор».

Наблюдается также уменьшение количества самих магазинов. С начала 2020 года обувных коронеров стало на 7% меньше, отделов с одеждой — на 13%. В Северной столице, между тем, выручка магазинов обуви снизилась на 26%, хотя средний чек вырос на 2%, до 2 114 рублей. Обороты ритейлеров одежды также упали на 13%, а средняя выручка — на 3%, до 2 220 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, кому в Петербурге предлагают самые высокие зарплаты.