В пробах воды, взятых в акватории Камчатки, не нашли опасных веществ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о результатах анализов воды, которые были взяты в акватории Камчатки. По его словам, опасных концентраций вредных веществ выявлено не было.

Об этом он рассказал во вторник, 6 октября, на пресс-конференции. При этом Солодов пояснил, что результатов спектрального анализа, который проводят в Москве, пока нет, передает ТАСС.

Уточняется что в Москву отправили 250 килограммов проб. При этом, добавил губернатор, анализ проб проводят каждый день.

Специалисты также провели визуальный осмотр Козельского полигона ядохимикатов. Нарушений пока там не обнаружили, в некоторых местах, однако, заметили повреждения укрепительного слоя сетки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые рассказали о странных отложениях в одной из рек на Камчатке.