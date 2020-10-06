Ученые рассказали о странных отложениях в одной из рек на Камчатке

Пока что они не спешат с выводами, так как нужно дождаться результатов анализов проб воды.

Специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии заметили необычные отложений в реке Налычева, которая впадает в Авачинский Залив. Об этом пишет РИА Новости. Они отмечают, что цвет воды отличается от нормального, а на дне есть отложения желто-коричневого и зеленого цвета. По берегам кое-где виднеется пена, подчеркнули ученые.

Чтобы понять, в чем дело, были взяты пробы воды и грунта. Их уже отправили в местную лабораторию, результатов пока что нет, поэтому и выводы делать рано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минприроды не выявило загрязнений в пробах воды с Камчатки. Согласно отчету ведомства, в пробах выявлены лишь незначительные превышения показателей по железу и фосфатам, то есть, вода не является отравленной.