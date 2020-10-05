Минприроды не выявило загрязнений в пробах воды с Камчатки

Спутниковый снимок, между тем, показывает, что неизвестные вещества в океан принесла река. Возможно, именно это стало причиной гибели всего живого в Тихом океане в радиусе нескольких десятков километров. Фото: Instagram @yola_la

Спутниковый снимок, между тем, показывает, что неизвестные вещества в океан принесла река. Возможно, именно это стало причиной гибели всего живого в Тихом океане в радиусе нескольких десятков километров. Фото: Instagram @yola_la

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации заявило, что исследования проб воды с Авачинского залива на Камчатке, где произошла экологическая катастрофа, не содержат превышений нефтепродуктов.

Согласно отчету ведомства, в пробах выявлены лишь незначительные превышения показателей по железу и фосфатам, то есть, вода не является отравленной. Причин, по которым на пляжах и в акватории залива были найдены трупы тысяч обитателей океана, в Министерстве не обнаружили.

Кроме того, Минприроды официально заявило, что не считает случившееся экологической катастрофой, поскольку в результате инцидента не погиб ни один человек. Глава ведомства Дмитрий Кобылкин утверждает, что происшествие на Камчатке, скорее всего, имеет не техногенные истоки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девять человек, искупавшиеся в водах Авачинского залива, получили серьезные ожоги роговицы.