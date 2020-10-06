Космонавт из Петербурга показал Камчатку с борта МКС

Петербургский космонавт Иван Вагнер решил показать Камчатку с борта Международной космической станции после новостей об экологической катастрофе.

Фотографии космонавт разместил на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В результате загрязнения прибрежных вод в акватории Авачинского залива пострадали тысячи морских обитателей…», — заметил Вагнер.

Он отметил, насколько хрупкой кажется Земля с борта Международной космической станции.

«Давайте же беречь ее все вместе», — добавил космонавт и выразил надежду на то, что меры по нейтрализации вредных веществ будут приняты как можно быстрее.

Отметим, что ситуацию на Камчатке обсуждают уже несколько дней. Сеть наполнили фото пляжа, заполненного мертвыми морскими обитателями.

При этом власти края заявляют, что опасных концентраций вредных веществ в пробах воды пока выявлено не было.